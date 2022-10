Nasconde cocaina nella vegetazione, con sé soldi in contanti: arrestato

Ieri pomeriggio, i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto di nazionalità marocchina, 22enne, per l' ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli svolti nella zona tra via Canova e il parco dell’Argingrosso, i militari hanno controllato l'uomo che si muoveva dietro l’Esselunga di via Canova con fare sospetto e sembrava nascondere qualcosa approfittando della vegetazione.

In tutto sono stati trovati 10 involucri contenenti cocaina, dal peso complessivo di oltre 6 grammi. A seguito di perquisizione personale nella sua disponibilità è stata rinvenuta anche una cospicua somma di denaro contante, sequestrata in attesa di accertamenti poiché ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio.

All’esito degli accertamenti sul suo conto veniva dichiarato in stato di arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica, ristretto presso la camera di sicurezza della caserma, in attesa di rito direttissimo che avrà luogo questa mattina.