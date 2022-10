Picchiano 15enne all'uscita della scuola, individuati i presunti aggressori: sono due minorenni

Un 15enne fu aggredito lo scorso 3 ottobre all'uscita dell'istituto Einaudi a Pistoia, per quei fatti sarebbero indagati due minorenni. La vittima è stata presa a pugni e strattoni fino al punto di fargli sbattere la testa contro la saracinesca di un esercizio commerciale e riportò la frattura di una costola e un trauma cranico. I responsabili sarebbero un 17enne e di un 15enne di Pistoia. Questa mattina sono scattate perquisizioni personali e a casa. I due sono indagati, insieme a un terzo loro presunto complice in corso di identificazione, per lesioni in concorso.