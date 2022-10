Premio Pozzale, i libri sono protagonisti: in tanti all'incontro di presentazione dei titoli vincitori

Cultura protagonista. Cultura da sfogliare ma anche da discutere, incontrando gli autori e le loro opere. Il tutto nel prestigioso contesto del Premio Pozzale - Luigi Russo. Nel pomeriggio di giovedì 6 ottobre 2022, nell’Auditorium di Palazzo Pretorio di Empoli, si è svolto l’incontro di presentazione dei tre libri vincitori della 69esima edizione del premio empolese: "Mediterraneo" di Caterina Bonvicini, "Questo immenso non sapere" di Chandra Candiani e Il “lodo Moro” di Valentine Lomellini.

Nato dalla collaborazione dell’ADI-SD (Associazione degli Italianisti – sezione didattica) di Empoli e del Comitato organizzatore del Premio “Pozzale Luigi Russo”, l’incontro è stato rivolto alla cittadinanza e dedicato in particolare ai docenti di materie umanistiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado, allo scopo di offrire un’opportunità di approfondimento e riflessione sui testi, in un’ottica didattica e divulgativa. E la risposta non è mancata tanto dagli istituti empolesi tanto da scuole con sede addirittura fuori provincia: hanno partecipato insegnanti dell’IIS Ferraris-Brunelleschi, presente anche con il Team di accoglienza composto da ragazzi che si sono occupati di raccogliere le iscrizioni dei presenti, insegnanti del liceo Virgilio, del liceo Pontormo, dell’IIS Fermi di Empoli, degli istituti comprensivi di Cerreto Guidi e Certaldo e dell’ITS Marchi-Forti di Pescia, in provincia di Pistoia.

I tre relatori, Matteo Bensi, Andrea Bruscino e Giuseppe Faso, introdotti da Francesca Cecchi (referente ADI-SD Empoli), hanno prestato un'attenzione raffinata a marcare gli aspetti più interessanti di ogni volume, per avvicinare queste letture ai giovani: un Mediterraneo lontano dall’esperienza e dall’immaginario degli adolescenti, ma tristemente attuale; lo stupore della meraviglia nella prosa lirica e filosofica di Candiani; le trame sfilacciate del terrorismo internazionale dagli anni ’70 a oggi. Stimolanti percorsi di lettura, indubbiamente apprezzati dal pubblico presente, anche grazie alla performance di lettura espressiva che ha visto protagonisti alcuni studenti del laboratorio teatrale dell'istituto Ferraris - Brunelleschi, preparati dalla regista Simona Peruzzi e dall’attore Riccardo Zini.

"Ci riteniamo molto soddisfatti della partecipazione registrata - sottolinea l'assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni - Erano presenti moltissime insegnanti, con loro i ragazzi del laboratorio teatrale del Ferraris Brunelleschi, che hanno dato vita a letture emozionanti e molto intense, e tanti cittadini. Voglio ringraziare l'associazione Adi e la professoressa Cecchi per la preziosa collaborazione e con lei il presidente del Comitato organizzatore del Premio Pozzale, Matteo Bensi, per l'impegno costante nella valorizzazione di questa rassegna. Il coinvolgimento degli istituti scolastici nel percorso di avvicinamento alla cerimonia di consegna del premio è fondamentale: significa trasmettere i valori del 'Pozzale' e incentivare la lettura".

Il percorso di approfondimento rivolto alle scuole in vista della cerimonia di consegna del Premio Pozzale - Luigi Russo, fissata per sabato 3 dicembre 2022, prosegue: alcune classi delle scuole superiori di Empoli avranno infatti occasione, nelle giornate del 2 e 3 dicembre prossimi, di incontrare le tre scrittrici, Bonvicini, Candiani e Lomellini, per discutere insieme i temi delle opere vincitrici.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa