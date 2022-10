San Miniato, donazioni in ricordo dell'assessore Gianluca Bertini

Donazioni per un totale di 6.400 euro, destinate ad istituti scolastici ed associazioni, in ricordo di Gianluca Bertini, assessore del Comune di San Miniato venuto a mancare nel 2020.

Si è conclusa nei giorni scorsi la raccolta fondi ottenuta grazie alla generosità di molti sponsor che hanno sostenuto la pubblicazione del libro 'Gianluca Bertini - Immagini e testimonianze per un amico', volume voluto dall'ex sindaco di San Miniato Vittorio Gabbanini, curato da Filippo Lotti con la collaborazione di Pierfranco Speranza e presentato lo scorso anno alla Casa Culturale.

Da qui è nato un percorso che ha portato ad elargire nuove donazioni, che seguono quelle consegnate nel mese di febbraio all'Istituto tecnico Cattaneo di San Miniato per due borse di studio e all'associazione “Il Sorriso di Valeria”.

Nella sala della Parrocchia dei Santi Martino e Stefano di San Miniato Basso, gentilmente messa a disposizione dal parroco per realizzare l’incontro, sono stati consegnati e quindi devoluti gli ulteriori proventi ricavati dai contributi del libro: all’associazione “Il Sorriso di Valeria”, per una seconda tranche, presente Lucio Tramentozzi; alla scuola elementare Don Milani presente il dirigente dell’Istituto Comprensivo Sacchetti Andrea Fubini; alla Parrocchia di San Miniato Basso e consegnati al parroco Don Fabrizio Orsini e alla Fondazione dell'ospedale pediatrico Meyer rappresentata dal responsabile raccolta fondi Duccio Boldrini.

La consegna delle donazioni da parte di Vittorio Gabbanini e dei familiari di Gianluca, la moglie Lina, le figlie Valeria e Chiara, il babbo Dario e il fratello Fausto, quest’ultimo si è fatto interprete dei sentimenti della famiglia ringraziando gli intervenuti e la generosità di tutti per aver sostenuto il percorso della raccolta fondi. All’iniziativa hanno preso parte, oltre ai destinatari delle donazioni, l’amministrazione comunale con l’assessore alla Pubblica Istruzione Giulia Profeti, il Dirigente scolastico dell’Istituto Cattaneo Salvatore Picerno e le ragazze che hanno ricevuto le borse di studio Rebecca Melani e Camilla Pairetto.

“Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto questa raccolta fondi in ricordo di Gianluca, ha detto Vittorio Gabbanini. Questi contributi sono stati devoluti, in accordo con i familiari, ad enti ed istituzioni a cui Gianluca era molto legato. Voglio sottolineare questa espressione di affetto da parte degli amici e dei cittadini, come in un abbraccio collettivo e di grande vicinanza in sua memoria”.