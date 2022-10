Scontro tra due auto a Vaiano: due feriti in ospedale

I Vigili del fuoco di Vaiano sono intervenuti poco prima delle ore 11 di questa mattina, in località Vaiano in Via Val di Bisenzio , per un incidente stradale avvenuto tra due autovetture. Nello scontro i conducenti sono rimasti feriti e trasportati all'ospedale Santo Stefano di Prato rispettivamente in codice rosso e giallo. I Vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza durante le operazioni di soccorso. La viabilità è stata interrotta per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto la Polizia Locale.