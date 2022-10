Settimana delal Protezione Civile, aperture straordinarie delle sedi dei vigili delf uoco

A partire dall’anno 2019 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito la Settimana Nazionale della Protezione Civile che si svolge ogni anno in corrispondenza del 13 ottobre, data in cui si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri, designata dall’ONU. Tutte le Componenti e le Strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile promuovono iniziative mirate a sensibilizzare l’opinione pubblica su i temi di protezione civile, della resilienza e della riduzione dei rischi, anche con l’obiettivo di favorire nei cittadini l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione.

In questa ottica il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale di Protezione Civile, contribuisce significativamente alle giornate programmando iniziative che consentano ai cittadini, piccoli e grandi, la possibilità di accedere alle sedi operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; in tale ambito, oltre agli automezzi e le attrezzature in dotazione, saranno illustrati i compiti istituzionali dei del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell’ottica di aiutare a sviluppare nella cittadinanza una sensibile attenzione al proprio territorio, acquisendo la consapevolezza dei rischi potenziali e dei comportamenti fondamentali per prevenire, gestire e superare gli eventi avversi. Sarà per noi un’occasione per trasmettere ulteriori informazioni in merito alla "cultura della protezione civile" alla popolazione. Nella giornata del 15 ottobre il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale VV.F. - sez. di Pistoia si svolgeranno le seguenti aperture delle sedi: