Sorpreso a spacciare in centro, in casa cinque chili di hashish

Non è riuscito a passare inosservato ai carabinieri che stavano pattugliando il centro di Livorno e che, insospettiti dal suo agire, lo hanno fermato e controllato in piazza XX Settembre. Si tratta di un giovane livornese appena diciottenne, ma già conosciuto per altri precedenti, che i militari avevano notato incontrarsi, in circostanze sospette, con altri due giovani, un tunisino ed una ragazza italiana.

Sottoposti a perquisizione personale, il diciottenne in quel momento aveva con sé solo qualche grammo di hashish, mentre la ragazza nascondeva addosso alcune dosi di cocaina e circa 60 grammi di hashish. Di qui la decisione di approfondire gli accertamenti con delle perquisizioni domiciliari durante le quali si è scoperto un ingente quantitativo di droga custodito dal livornese sotto il letto: una valigetta con 45 panetti di hashish del peso complessivo di circa 5 chili (valore al dettaglio di quasi 40 mila euro).

All’esito delle attività, i Carabinieri hanno arrestato il giovane mentre la donna ed il tunisino sono stati denunciati in stato di libertà. All’esito dell’udienza di convalida, l’A.G. livornese ha disposto per l’arrestato la misura cautelare degli arresti domiciliari.