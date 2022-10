Sorpreso con hashish e 1500 euro: arrestato 18enne

Nella serata del 6 ottobre scorso, i carabinieri di Scandicci hanno tratto in arresto un italiano 18enne di Firenze per l'ipotesi del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, controllato nella centrale via Pantin mentre era con altri giovani che si dileguavano alla vista dei militari, ha tentato di liberarsi di alcuni oggetti. Si era appena liberato di un coltello detenuto e portato illegalmente nonché di quattro involucri di denaro per 1500 euro circa.I carabinieri lo hanno bloccato. La successiva perquisizione veicolare consentiva di trovare, occultata nel motorino della disponibilità del prevenuto, circa 50 grammi di hashish. Il ragazzo è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma a disposizione dell’AG fiorentina per rito direttissimo che si è concluso con la convalida del provvedimento.