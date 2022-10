Tenta di rubare 23 bottiglie di collutorio: arrestata

I carabinieri di Pisa hanno arrestato una donna per tentata rapina impropria e furto di merce varia. Il fatto è avvenuto in un supermercato del capoluogo, dove la persona è stata fermata dopo avere occultato all’interno di uno zaino 23 bottiglie di collutorio. Il responsabile della sicurezza interna è intervenuto per impedire alla donna di allontanarsi con la refurtiva dall’esercizio commerciale ed è stato aggredito dalla donna riportando lesioni.

Arrestata dai carabinieri, la donna è stata accompagnata nelle camere di sicurezza dell’Arma e verrà giudicata stamane con rito direttissimo