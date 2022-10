Vinci, la mattina del 10 ottobre e l’11 ottobre interruzioni dell'acqua

Sospensione dell'erogazione idrica programmata il 10 ottobre, dalle ore 8.30 alle 12.30, a causa di lavori di Acque spa nei Comuni di Cerreto Guidi e Vinci. Per Vinci la località interessata sarà Toiano, mentre per Cerreto Guidi si verificheranno disservizi a Poggio Tempesti e San Zio.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, è stato comunicato dall'azienda, l'intervento sarà rinviato al giorno successivo, 11 ottobre, sempre con le stesse modalità. Per ogni chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983389. Al ripristino del servizio si potrebbero verificare temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

Inoltre l'11 ottobre, per lavori sulla rete idrica sempre di Acque spa, verrà sospesa l'erogazione idrica nelle vie di Poggiarello e Donatello, dalle ore 8.30 alle ore 15.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa