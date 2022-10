Volley Firenze, doppio match di allenamento per Il Bisonte Firenze

Doppio allenamento congiunto in terra novarese per Il Bisonte Firenze, che fra ieri e oggi ha affrontato al Pala Igor due squadre che a breve ritroverà anche nel campionato di serie A1: nel primo, giocato ieri, le padrone di casa della Igor Gorgonzola Novara si sono imposte in tutti e quattro i set disputati, mentre nel secondo, andato in scena oggi, Il Bisonte ha ceduto alla distanza per 1-3 alla Reale Mutua Fenera Chieri. Coach Bellano, ancora in attesa di accogliere le quattro bisontine impegnate ai mondiali (Nwakalor, Van Gestel, Herbots e Knollema), ha alternato tutte le giocatrici a sua disposizione: contro Novara è partito con Guiducci in palleggio, Adelusi opposto, Lotti e Kosareva in banda, Alhassan e Sylves al centro e Panetoni libero, mentre contro Chieri ha schierato Cambi e Graziani nel 6+1 al posto di Guiducci e Sylves, con Lapini che è entrata in entrambi i match a partita in corso. Nel prossimo week end, ultimo appuntamento del precampionato con il Trofeo Città di Scandicci.

IL TABELLINO CONTRO NOVARA – IL BISONTE FIRENZE

Alhassan 5, Sylves 9, Cambi 2, Lotti 6, Guiducci, Panetoni (L), Adelusi 8, Graziani 5, Lapini 2, Kosareva 8. All. Bellano. IGOR GORGONZOLA NOVARA: Adams 14, Bresciani (L), Giovannini 14, Battistoni, Cantoni, Moroni 1, Brezza 2, Vighetto 1, Varela 16, Bosso, Carcaces 10, Ituma 17. All. Baraldi. Parziali: 23-25, 23-25, 18-25, 23-25.

IL TABELLINO CONTRO CHIERI - IL BISONTE FIRENZE

Alhassan 13, Sylves 4, Cambi 2, Lotti 5, Guiducci 2, Panetoni (L), Adelusi 13, Graziani 7, Lapini 1, Kosareva 13. All. Bellano. REALE MUTUA FENERA CHIERI: Cazaute 3, Morello, Garreau ne, Bosio 1, Spirito (L1), Fini (L2), Nervini 8, Grobelna 18, Villani 8, Butler 13, Storck 6, Mazzaro 6, Kone ne, Resmini 3. All. Bregoli. Parziali: 26-24, 15-25, 22-25, 24-26.

LE PAROLE DI MASSIMO BELLANO

“La partita contro Novara è stata caratterizzata da una serie di alti e bassi che alla fine ci hanno un po’ penalizzato, perché da un punto di vista generale, soprattutto nei primi due set e mezzo e poi nella seconda parte del quarto, abbiamo espresso una buona pallavolo. Contro Chieri invece abbiamo fatto passi avanti importanti: per un set e mezzo abbiamo espresso una qualità di gioco veramente importante considerando il momento che stiamo attraversando, poi abbiamo fatto un po’ di fatica a star dietro al loro ritmo, anche perché probabilmente sono un po’ più avanti di noi visto l’impegno in Wevza Cup della prossima settimana. Nel muro-difesa e in contrattacco l’andamento è stato positivo e proficuo, l’unico elemento su cui dobbiamo lavorare molto è la qualità del nostro servizio e il numero di errori che facciamo dai nove metri, e da questo ripartiamo da martedì”.

