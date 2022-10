Accoltellato minorenne a Carmignano, si cerca l'aggressore

Un minorenne prossimo ai 18 anni di nazionalità albanese è stato accoltellato ieri sera a Carmignano, nei giardini di via Bicchi. L'aggressione è ancora al vaglio dei carabinieri, che stanno indagando sulla dinamica. Il fatto è accaduto poco dopo le 20. Per tutta la notte sono andate avanti le ricerche dell'aggressore. "Il ragazzo è stato trasferito all’ospedale ed è sotto le cure dei medici, le condizioni sono serie ma si spera di escludere il rischio di vita", scriveva ieri il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti. "Le forze dell'ordine - spiega ancora - hanno avuto modo di accedere alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. "Ho avvertito immediatamente il prefetto, le forze dell'ordine escludono qualsiasi pericolo per i nostri concittadini, mi sento di rassicurare la cittadinanza. Chiunque abbia info utili deve assolutamente rivolgersi ai carabinieri. Un ringraziamento ai concittadini che hanno prestato un primo soccorso"