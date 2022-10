Il Barattolino Sammontana userà carta FSC rispettosa dell'ambiente

In linea con l’impegno e il percorso intrapresi da diversi anni verso una maggiore sostenibilità ambientale dei propri prodotti e la diffusione di una cultura basata su un uso responsabile delle risorse, Sammontana Italia, primo produttore italiano di gelato e leader nella pasticceria surgelata nel nostro Paese, sceglie di utilizzare carta certificata FSC® per il suo prodotto più iconico, Barattolino, contribuendo così a sostenere la mission del Forest Stewardship Council®, Organizzazione no-profit che da oltre 25 anni promuove una gestione delle foreste che sia rispettosa dell’ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile (FSC-N004071).

La scelta di packaging in carta, al posto della plastica con cui era precedentemente ed interamente confezionato Barattolino, consente una riduzione delle emissioni di CO2 che, secondo il progetto di valutazione della Carbon Footprint condotto sull’intera linea del prodotto, è pari al -9% sul ciclo di vita rispetto alla versione precedente, in linea con gli impegni sottoscritti nel 2016 con l’Accordo Volontario siglato con l’allora Ministero dell’Ambiente, all’interno del Programma Nazionale per la riduzione dell’impronta ambientale, volto alla riduzione dell’impronta ambientale del gelato.

Questa azione attesta l’attenzione di Sammontana verso un’innovazione dedicata ai packaging dei prodotti, cruciale per ridurre l’impatto sull’ambiente e dar vita così a un futuro più sostenibile per le prossime generazioni, in linea con i valori che da sempre contraddistinguono il modo fare impresa di Sammontana: uno sguardo attento alle proprie radici italiane e la consapevolezza della propria responsabilità nei confronti degli adulti di domani.

“Anni fa abbiamo dato il via a questo percorso, volto ad un miglioramento continuo dei nostri processi aziendali e della performance ambientale dei nostri prodotti, che oggi ribadiamo con orgoglio perché crediamo sia l’unica via per lasciare alla comunità un’impresa solida ma soprattutto un Pianeta in salute” ha commentato Leonardo Bagnoli, Amministratore Delegato di Sammontana. “L’introduzione della carta certificata FSC nel packaging di Barattolino ci permette di arricchire di nuovi tasselli il nostro impegno e di rispondere alle esigenze di consumatori sempre più attenti alla sostenibilità dei prodotti”.

L’introduzione della carta nella linea Barattolino, inoltre, è l’esito di numerosi studi di LCA (Life Cycle Assessment) condotti negli anni al fine di valutare e quantificare le emissioni generate durante le diverse fasi del ciclo di vita del prodotto.