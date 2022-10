Cane lasciato un giorno in auto, padrone denunciato a San Miniato

I Carabinieri di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà una persona, per maltrattamento di

animali. Un cane infatti è stato trovato all'interno di un'auto parcheggiata, coperta da un telo. Dall'auto arrivavano dei latrati sommessi, che hanno attirato l'attenzione dei militari. Una volta convocato il proprietario, un giovane di San Miniato, il mezzo è stato aperto ed è saltato fuori il cane in bauliera. Il povero animale si trovava in quella condizione dal giorno prima.

Il cucciolo, fortunatamente in buone condizioni di salute, è stato affidato all’”Associazione Amici degli Animali a 4 zampe” di Pontedera (PI) e, successivamente, ricoverato presso un’idonea struttura nel comune di Lajatico (PI). Dell’intera vicenda i carabinieri hanno informato l’Autorità Giudiziaria.