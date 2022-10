Dalla baby scienza all'agenda 2030, tanti eventi alla biblioteca di Certaldo

Non mancano gli appuntamenti e le occasioni di incontro tra appassionati di lettura negli spazi della Biblioteca Comunale Ciari di Certaldo, che per questo mese ha previsto tanti eventi pensati sia per grandi che per piccini. Dopo la presentazione del libro “Rosa tra le rose” con l'autrice Silvia Ammavuta di sabato scorso, il programma prosegue martedì 11 ottobre con il consueto appuntamento con il Circolo di lettura della biblioteca.

Giovedì 13 ottobre alle 17 torna “Baby Scienza”, un'occasione rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni per ascoltare storie e imparare divertenti esperimenti.

Sabato 15 ottobre prosegue la rassegna “Leggere fuori” con l'incontro alla Casa Boccaccio con Federica Continanza, chef e autrice di “Le avventure vegetariane e vegane di una chef”. Tra le pagine del libro, edito da Federighi Editore, è possibile scoprire i profumi e i sapori con una raccolta di ricette e di piccoli segreti all'insegna di uno stile di vita sano e gustoso.

Gli eventi in biblioteca continuano martedì 18 ottobre con un nuovo incontro tra i lettori, ma stavolta piccolissimi. Il Club dei giovani lettori torna infatti per spingere i giovanissimi, dagli 8 ai 10 anni, a conoscere libri divertenti, storie avventurose e altri bambini lettori.

Gli appuntamenti di ottobre terminano l'ultimo martedì del mese, ore 16.30-18.30, con un'iniziativa incentrata su benessere e alimentazione legata all'Agenda 2030. All'evento, pensato per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, sarà possibile partecipare trovando sui tavoli della biblioteca letture e divertenti attività sul tema.

Maggiori informazioni sono disponibili contattando la biblioteca comunale Ciari, al secondo piano del Palazzo Comunale in Borgo Garibaldi 37, chiamando i numeri 0571 661252 o 0571 661253 oppure inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.certaldo.fi.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa