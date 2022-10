Etrusca sconfitta da Rieti nonostante un buon primo quarto

Come pronosticato Rieti si dimostra una squadra solida, completa e di enorme qualità. L’Etrusca torna a casa con una netta sconfitta in cui i ragazzi non riescono a mettere in discussione la posta in palio.

Nella gara di Rieti si salva la prestazione del primo quarto, con i Biancorossi che partono con la giusta determinazione.

È solo la tripla di Spanghero sulla sirena che nega la vittoria del primo parziale.

Anche nel secondo quarto San Miniato comincia bene e risponde colpo su colpo fino a quando l’ex Mastrangelo, Spanghero e Tomasini fanno la voce grossa e portano Rieti sul 40-30.

Al rientro dagli spogliatoi Rieti spinge forte cercando di piazzare il parziale decisivo. L'Etrusca risponde presente ma la benzina non è sufficiente per poter impensierire una Rieti in totale controllo.

Sul finale di quarto i padroni di casa piazzano un 5-0 approfittando di un passaggio a vuoto dei nostri. Da lì in poi, con un parziale di 24-9, Rieti legittima la vittoria con un’Etrusca troppo soft e arrendevole per poter colmare un gap tecnico così marcato.

“Sconfitta che fa male anche per come è maturata” commenta a caldo lo staff tecnico, “ma che non deve togliere fiducia nel percorso che stiamo facendo. Nel prossimo weekend giocheremo contro un'avversaria di ottimo livello davanti al nostro pubblico e non può esserci opportunità migliore per riscattare subito questa prestazione opaca. Ci dimostreremo capaci di trasformare questa delusione in determinazione.”

Domenica alle 18.00 ospite a Fontevivo General Contractor Jesi. Tutti a tifare Etrusca, i ragazzi hanno bisogno di noi!

Real Sebastiani Rieti - La Patrie San Miniato 85-52 (19-17, 21-13, 21-13, 24-9)

Real Sebastiani Rieti: Contento 18, Chinellato 15, Mastrangelo 13, Matrone 10, Spanghero 9, Piccin 7, Tomasini 6, Okiljevic 4, Ceparano 3, Piazza, Frattoni, Nuhanovic. All. Dell’Agnello, Vice Contigiani e Miluzzi.

La Patrie San Miniato: Guglielmi 11, Tozzi 10, Ohenhen 8, Spatti 6, Venturoli 5, Cipriani 5, Capozio 3, Bellachioma 2, Cautiero 2, Quartuccio, Speranza, Bellavia. All. Marchini, Vice Regoli e Latini.

Fonte: Etrusca Basket San Miniato