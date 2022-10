Inaugura lo sportello del Garante per l'infanzia e l'adolescenza di Empoli

ìApre le porte lo sportello del Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Empoli. L'inizio di questo nuovo servizio, gestito dalla garante Claudia Corti, è previsto per lunedì 24 ottobre 2022: lo sportello sarà attivo il secondo e il quarto lunedì del mese, nel pomeriggio, nella fascia oraria dalle 16 alle 18, nell'ufficio ospitato in una delle stanze presenti al secondo piano della biblioteca comunale Renato Fucini. La Garante riceverà su appuntamento: per effettuare la prenotazione, è necessario inviare una mail all'indirizzo garanteinfanziadolescenza@comune.empoli.fi.it. Allo stesso indirizzo mail, è possibile presentare eventuali richieste e ricevere risposte anche 'a distanza'.

La Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Empoli è una figura chiave, parte integrante di tutto il percorso che la Città ha intrapreso dal 2017 quando l'amministrazione si è impegnata a dare piena adesione a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia con particolare riferimento a quanto auspicato dal documento redatto dall’Unicef, in merito al programma ‘Costruire città amiche delle bambine e dei bambini’. E' nato ed è stato aperto l’ufficio delle Bambine e dei bambini a Palazzo Pretorio: a esso il compito di dare consulenza e supporto al Garante comunale. C'è stata inoltre l’istituzione del Consiglio delle bambine e dei bambini con il suo ‘Regolamento’, un nuovo strumento di partecipazione, che conferma la volontà dell’amministrazione comunale di mettere al centro la costruzione di politiche e di atti concreti a favore dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti e delle loro famiglie, per favorirne la partecipazione attiva alla vita della città e promuoverne la crescita. Una volontà ben radicata, basta pensare che la Città di Empoli nel 1999 ha ricevuto, da parte del Ministero dell’Ambiente, il riconoscimento di ‘Città sostenibile delle bambine e dei bambini’, seguita nel 2002 da un’altra segnalazione per l’impegno a favore dell’ecologia sociale urbana. E' dunque un terreno fertile quello in cui affonda le radici l'attività della Garante.

Tutte le informazioni utili sulle attività svolte dal Garante e sulle sue competenze sono disponibili anche cliccando sul sito web del Comune di Empoli

