Tir in fiamme in A1, fino a 17 km di coda. Incidente anche in A11

Sono 17 i km di coda per un incendio di un tir lungo la A1 al km 274 direzione Sud presso l'uscita di Calenzano. Stamattini i vigili del fuoco del distaccamento di Barberino del Mugello e di Fi-Ovest sono intervenuti alle 6:30. Sul posto 7 uomini e 2 automezzi. Il tratto è stato chiuso per 2 ore e mezzo. Il conducente è rimasto illeso. Presenti sul posto anche i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Agli utenti provenienti da Milano e diretti verso Firenze, Autostrade per l'Italia consiglia di percorrere la A15 Parma-La Spezia, proseguire sulla A12 ed immettersi sulla A11 Firenze-Pisa nord in direzione Firenze. Agli utenti, invece, che da Bologna sono diretti verso Roma è consigliato di proseguire sulla A14 Bologna-Taranto e raggiungere Roma attraverso la A24 Roma-Teramo.

Incidente anche in A11, nel tratto compreso tra Montecatini Terme e Chiesima Uzzanese. Il tratto in questione era stato chiuso in entrambe le direzioni durante la notte a causa di un incidente autonomo, all"altezza del km 42,3, nel quale un mezzo pesante, che viaggiava in direzione Firenze, si è ribaltato occupando entrambe le carreggiate. Il tir ha divelto diversi metri di new jersey e si è intraversato interrompendo completamente la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Si registra un solo ferito lieve.

Alle 7.30 è avvenuta la riapertura.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Attualmente il traffico transita su una corsia in entrambe le direzioni e si registrano 2 km di coda sia verso Pisa sia verso Firenze.