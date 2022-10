Le giovanili Abc in campo: i risultati

Primo squillo per gli Under 17 Eccellenza nel derby contro il Biancorosso. Sconfitta per gli Under 15 Eccellenza contro Virtus Siena. Minibasket in campo a Pontedera e Calcinaia.

Under 17 Eccellenza

Arriva il pronto riscatto per gli Under 17 Eccellenza di coach Paolo Betti che dopo la sconfitta all’esordio sul parquet di San Miniato si impongono di carattere nel derby casalingo contro il Biancorosso Empoli. 84-66 il finale di una gara mai in discussione, con i gialloblu che toccano anche il +30 all’intervallo lungo. Un match indirizzato fin dalla palla a due: ottimo l’approccio dell’Abc, che impatta mettendo subito grande intensità in difesa e portandosi sul 14-2 dopo i primi cinque giri di lancette. Così, dopo il passaggio al 10′ sul 23-12, la truppa castellana allunga nel secondo parziale, in cui è letteralmente padrona del campo e piazza un break di 29-10 che manda tutti al riposo sul 52-22. Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti cambiano passo e provano a riavvicinarsi, pur senza mai mettere in discussione il finale (70-47 al 30′). Così, nell’ultimo quarto, i gialloblu devono soltanto amministrare.

Prossimo impegno lunedì 17 ottobre, di nuovo al PalaBetti, quando alle ore 19 arriverà la Firenze Basketball Academy.

ABC CASTELFIORENTINO – BIANCOROSSO EMPOLI 84-66

Tabellino: Bartolini 6, Bici, Damiani 1, Filomeno, Leti 2, Lilli 13, Merlini 7, Raggini 7, Rosi 27, Ticciati 9, Vallerani, Viviani 12. All. Betti. Ass. Mostardi.

Parziali: 23-12, 29-10, 18-25, 14-19

Under 15 Eccellenza

Il primo impegno casalingo fa riemergere i fantasmi della semifinale regionale che, la scorsa stagione, vide la Virtus Siena espugnare il PalaBetti e volare verso il Titolo regionale U14. La storia si ripete all’inizio della nuova avventura nel campionato Under 15 Eccellenza, con i ragazzi di coach Alessandro Mostardi che non riescono a bissare il successo conquistato sul campo della Sancat all’esordio e si arrendono dopo due overtime: 76-85 il finale del primo big match stagionale. Avvio tutto all’insegna dei gialloblu, che impattano con autorità e scappano sul +10 al 10′ (21-11), vantaggio che difendono anche nella seconda frazione andando al riposo lungo sul 34-24. Nella ripresa, però, l’inerzia gira completamente dalla parte dei senesi, che approfittano degli errori castellani in fase difensiva e colmano il divario mettendo la testa avanti: 44-45 alla terza sirena. Un entusiasmante botta e risposta che prosegue nell’ultima frazione, tanto che al 40′ il tabellone segna 61-61: si va all’overtime. La gara non si sblocca nei primi cinque minuti di extratime, con le squadre che proseguono punto a punto fino al 69-69 che rimanda il verdetto al secondo tempo supplementare. E qui la sfida prende una direzione ben decisa, con i virtussini che scappano e portano a casa il primo, infinito, big match.

Prossimo appuntamento domenica alle ore 11 a Montale contro il Pistoia basket 2000.

ABC CASTELFIORENTINO – VIRTUS SIENA 76-85 (dts)

Tabellino: Bufalini 8, Agbegninou 13, Baldi 2, Zecchi 26, Crisafi 2, Ciulli 4, Matteini 2, Garbetti 3, Borghesi 16, Bonora, Bini, Marzi. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 21-11, 13-13, 10-21, 17-16, 8-8, 7-16

Minibasket

Inizia davvero con il botto la stagione del Minibasket Abc. In campo nel weekend i gruppi Scoiattoli e Aquilotti impegnati in amichevoli e tornei.

Il gruppo Scoiattoli 2014/2015 ha esordito sul parquet della Bellaria Pontedera in una amichevole che, al di là del risultato finale favorevole ai gialloblu, è servita innanzitutto per riprendere confidenza con l’emozione e con il ritmo della partita. Gli Aquilotti 2012/2013 e gli Scoiattoli 2015/2016 hanno invece preso parte al torneo 3c3 organizzato dal Basket Calcinaia, che ringraziamo per l’invito e per l’ospitalità, aggiudicandosi tutte le gare disputate ma, soprattutto, vivendo una bella esperienza sia dentro che fuori dal campo.

Fonte: Abc Castelfiorentino