Minori costrette a prostituirsi, tre condannati e un patteggiamento

Avrebbero indotto ragazzine tra i 15 e i 17 anni alla prostituzione, in alcuni casi anche dopo averle drogate e fatte ubriacare. Per questo sono scattate una serie di condanne in un processo riguardante fatti che sarebbero avvenuti nel 2017 e andati avanti per almeno 4 anni.

Due pensionato toscani, di 71 anni e 66, sono stati condannati, con processo in rito abbreviato, rispettivamente a 6 anni e 2 mesi, e a 5 anni e 4 mesi, e un uomo di 46 anni a 1 anno e 4 mesi. Un altro imputato, un 29enne albanese, ha scelto il patteggiamento a 1 anno e con 1.000 euro di multa. Infine, è stato assolto un altro imputato, toscano di 66 anni. Tutti sarebbero residenti nella provincia di Lucca. I reati contestati sono, a vario titolo, quelli di violenza sessuale, induzione alla prostituzione minorile, produzione e detenzione di materiale pedopornografico.

Da quanto appreso gli accusati avrebbero anche adescato sui social decine di altre minorenni, persuadendole in cambio di denaro a inviare foto hot, poi divulgate in una chat con decine di persone. Secondo gli inquirenti sarebbero almeno tre le vittime di abusi.

Terribili i dettagli emersi durante il processo. In un caso uno degli indagati avrebbe indotto una delle minorenni ad avere un rapporto sessuale con lui, poi l'avrebbe fatta prostituire con alcuni clienti da lui procacciati trattenendo il 70% dei pagamenti. In un altro caso una delle vittime avrebbe accettato di avere un rapporto sessuale con un cliente in cambio di un lavoro. L'indagato avrebbe anche richiesto con successo video e immagini a carattere pedopornografico sui social a minorenni, per poi divulgarle.