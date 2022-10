Premio Gronchi a Pontedera, inaugurata anche la mostra di Luigi Loscalzo

Tanti visitatori, nel primo weekend di apertura al PALP - Palazzo Pretorio di Pontedera, per la 27esima edizione del premio nazionale di Arti Visive Giovanni Gronchi Città di Pontedera. La mostra delle opere selezionate, oltre 50, inaugurata sabato alla presenza del sindaco Matteo Franconi, sarà visitabile fino al 22 Ottobre, quando sarà decretato il vincitore, con la relativa premiazione.

La 27esima edizione del Premio è indetta da Acli "Circolo Gronchi", da Fondazione per la Cultura Pontedera e dall'Amministrazione Comunale, con il patrocinio di Regione Toscana e Provincia di Pisa. Accanto al Premio Giovanni Gronchi, sempre all'interno del Palp, c'è la mostra del pittore pontederese Luigi Loscalzo.

In questo caso sono quasi 200 le opere in vendita con finalità benefica. Il ricavato andrà infatti a favore di due associazioni del territorio, Tarta Blu e Uildm Pisa per l'acquisto di giochi inclusivi nei parchi pubblici di Pontedera. La mostra, inaugurata ieri, è visitabile tutti i giorni, ad ingresso libero.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa