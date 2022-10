Settimana della Protezione civile, formazione in Comune a Empoli

Un incontro formativo e organizzativo del Centro Operativo Comunale (COC) in materia di Protezione civile ed emergenza. Si è svolto nella mattinata di oggi, lunedì 10 ottobre 2022, nella sala consiliare del Comune di Empoli, organizzato dal responsabile comunale della Protezione Civile, Alessandro Annunziati, in accordo con la sindaca Brenda Barnini e l'assessore comunale alla Protezione civile, Massimo Marconcini.

L'incontro, al quale hanno preso parte fra gli altri, la sindaca Barnini, l'assessore delegato Marconcini e l'assessore comunale alle Manutenzioni, Adolfo Bellucci, oltre a rappresentanti degli uffici comunali responsabili della varie funzioni e rappresentanti della struttura di Protezione civile dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, ha permesso di fare un focus sulla struttura della 'macchina' della Protezione civile comunale e intercomunale, evidenziando il piano di azione da mettere in atto sia in fase di emergenza e post emergenza sia in fase di previsione e prevenzione. Azioni illustrate da Monica Salvadori, referente di Protezione civile del Comune di Empoli.

L'iniziativa si inserisce nella settimana della Protezione civile 2022, istituita dal dipartimento di Protezione civile nazionale, dedicata alla sensibilizzazione sui temi legati a questo settore. Una settimana che ospita anche la campagna "Io non rischio": l'iniziativa vede protagonista anche il nostro territorio con le associazioni impegnate a sviluppare, in una delle piazze cittadine, attività di sensibilizzazione, nel fine settimana del 15 e 16 ottobre 2022.

"La Protezione civile è una funzione che deve 'far parte' degli amministratori e di tutta la struttura comunale - ha sottolineato la sindaca Barnini - Purtroppo, nel corso degli anni, le situazioni di criticità si sono intensificate anche se, per fortuna, non sempre dando luogo a danni ingenti. Si comprende bene quindi come di momenti dove su questo tema ci si mette seriamente la testa, in maniera preventiva, ce n'è assolutamente bisogno, per essere nella condizione di lavorare al meglio quando se ne presenta la necessità. Per questo, ringrazio i referenti del sistema di Protezione civile comunali per averlo organizzato".

"Incontri come quello odierno sono fondamentali per andare sempre più a migliorare l'efficacia e l'efficienza della macchina comunale nei momenti di necessità ed emergenza - ci ha tenuto a evidenziare l'assessore Marconcini, ringraziando il responsabile Annunziati e la referente Salvadori - La macchina comunale ha la fortuna di potersi interfacciare e di poter contare su una struttura di Protezione civile delle associazioni di volontariato di livello assoluto, realtà alle quali va il mio grazie per l'impegno e le competenze che in maniera puntuale mettono a disposizioni ogni qual volta si renda necessario. Consapevolezza sulle azioni da compiere e capacità operativa sono due aspetti chiave per poter affrontare le situazioni critiche".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa