Bilancio, Mercantia, sicurezza e Multiutility: consiglio comunale straordinario a Certaldo

È convocato per venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 19:00, in prima convocazione, e alle ore 19:30 in seconda, il consiglio comunale straordinario. La seduta si terrà nella sala consiliare di via 2 Giugno n. 48 e potrà essere seguita in diretta su http://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

3. BILANCIO PREVENTIVO 2022/2024 – Variazione.

4. SERVIZI PUBBLICI LOCALI - Deliberazione di approvazione dell’operazione Multiutility per la creazione di una holding di servizi della Toscana. Approvazione modifiche statutarie in ALIA servizi ambientali S.P.A. (“ALIA”) ed operazioni conseguenti.

5. CIMITERI COMUNALI – Danneggiamento da evento meteorologico del 18.08.2022 – Verbale di somma urgenza del 29.08.2022 - Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 191, comma 3, d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Mozioni

6. MOZIONE: Maggiore sicurezza al Parco Libera Tutti ed al nuovo campo da basket. Presentata dal gruppo consiliare Lega-Salvini Certaldo.

7. MOZIONE: Inclusione del comune di Certaldo all’interno del progetto “Unico Metropolitano”. Presentata dal gruppo consiliare Lega-Salvini Certaldo.

8. MOZIONE: Installazione di una targa presso la nuova Casa della Comunità dedicata ai medici e agli infermieri. Presentata dal gruppo consiliare Lega-Salvini Certaldo.

Interrogazioni

9. INTERROGAZIONE: MERCANTIA 2022 - Somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni di promozione sociale. Presentata dal gruppo consiliare Lega-Salvini Certaldo.

10. INTERROGAZIONE: MERCANTIA 2022 - Bando per la concessione dello spazio ristoro in Certaldo Alto. Presentata dal gruppo consiliare Lega-Salvini Certaldo.

11. INTERROGAZIONE: Riconoscimento di “Bandiera Lilla” e “Patrimonio mondiale Unesco”. Presentata dal gruppo consiliare Lega-Salvini Certaldo.

12. INTERROGAZIONE: Calendarizzazione del nuovo regolamento sui “Dehors”. Presentata dal gruppo consiliare Lega-Salvini Certaldo.

13. INTERROGAZIONE: Accoglienza dei piccoli ambasciatori di pace. Presentata dal gruppo consiliare Lega-Salvini Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa