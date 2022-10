Caporalato e sfruttamento del lavoro, 37mila euro di sanzioni nel Grossetano

In una settimana la polizia ha elevato 37mila euro di sanzioni nel corso di controlli contro il fenomeno del caporalato e sfruttamento del lavoro nel settore agricolo, nella provincia di Grosseto. L'operazione è stata condotta dalla squadra mobile in collaborazione con il personale dell'ispettorato del lavoro e l'impiego di equipaggi del reparto prevenzione anticrimine di Firenze, giunti in supporto a Grosseto.

Nove le aziende agricole interessate dalle verifiche e altre attività nel settore della trasformazione dei prodotti, dove gli agenti hanno identificato 50 lavoratori impiegati nei lavori agricoli. Dai controlli sono emerse violazioni per il mancato rispetto delle norme sull'impiego, dalle quali sono state elevate sanzioni amministrative per circa 37mila euro.