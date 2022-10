Dalla fusione tra Ssd Castelfiorentino e Cambiano United nasce il Castelfiorentino United

Tornare ad essere il punto di riferimento della Valdelsa e del circondario Empolese per l’attività calcistica giovanile e dilettantistica, senza perdere di vista il territorio e le origini. E’ partendo da questo obiettivo, semplice ma ambizioso, che è nata la fusione tra F.B.C. Cambiano United e S.S.D. Castelfiorentino, un progetto che coinvolge due realtà importanti del territorio e che punta, nel giro di cinque anni, a consolidare una filosofia e un metodo che hanno sempre caratterizzato il modo di fare calcio che c’è da queste parti. Un percorso che coinvolge professionalità importanti e semplici appassionati, tutto all’insegna della capacità, della qualità e del rispetto dei valori dello sport.

Questa fusione, che nasce sotto il nome di F.B.C. Castelfiorentino United, non può essere presentata in poche righe, perché racchiude alle sue spalle una storia lunga quasi un secolo. Il piano ha come obiettivo il raggiungimento di diversi traguardi, da portare avanti tutti insieme, senza fare mai il passo più lungo della gamba. Tra i progetti in corso ci sono la riqualificazione degli impianti in gestione dal Comune di Castelfiorentino (mentre su Cambiano negli ultimi anni sono stati già fatti importanti interventi), l’allestimento di un Settore Femminile completo con Scuola Calcio, Settore Giovanile e Prima Squadra. Va ricordato che al momento già diverse bambine fanno attività con noi.

Poi c’è la gestione di una Scuola Calcio Elite, con un progetto tecnico che punti alla crescita costante dei bambini, sia a livello individuale che come gruppi squadra, con tecnici preparati che hanno ambizioni di crescita e formazione ulteriori. Inoltre si punta all’allestimento di un Settore Giovanile di prim'ordine, con l'acquisizione del Campionato Regionale nei Giovanissimi (unica categoria che al momento manca) e dei Gironi di Merito in tutte le Categorie, oltre ad una Prima Squadra, quella del Castelfiorentino, che continui a mantenere la categoria attuale, che ci vede presenti in Eccellenza oramai da 20 anni, con inserimenti graduali di giovani prodotti dal nostro vivaio, che dovranno essere la maggioranza dei presenti in rosa. Infine, ultimo ma non per importanza, riportare entusiasmo nella comunità Castellana, che deve sempre più sentirsi rappresentata dalla nostra Società.

Da sottolineare poi che la collaborazione attiva con il vivaio dell’Empoli Fc, uno dei più importanti d’Italia. Il Cambiano United ormai da quattro anni fa parte dell’Empoli Academy, un progetto tecnico all'avanguardia che porta benefici importanti alla Scuola Calcio. Con la fusione e la nascita del Castelfiorentino United il legame con Empoli si è ulteriormente stretto e nel corso dell'anno saranno le tante iniziative che verranno portate avanti per consolidarlo.

LA STORIA. Il calcio a Castelfiorentino nasce ufficialmente nel 1925, anche se già da prima si parlava del Football Club Castelfiorentino. E siccome da queste parti le cose si fanno sul serio la società si piazza subito ai vertici dei Campionati Regionali organizzati nel periodo. A Cambiano il calcio arriva un ventennio dopo, anche a causa della guerra, ma la passione è la stessa. Col passare del tempo le due realtà si ritagliano uno spazio importante all'interno dei rispettivi ambiti: regionale il Castelfiorentino e locale il Cambiano.

Oltre al calcio dei grandi entrambe sviluppano un fiorente settore giovanile, fiore all'occhiello delle due società. A Cambiano l'attività viene fondata da Corrado Innocenti, il nonno di tutti i castellani che abbiano tirato un calcio ad un pallone, eletto nel 2018 come ‘personaggio di Castelfiorentino’ dalla pagina Facebook Sei di Castello Se...ed al quale il prossimo anno verrà intitolato il Campo Sportivo di Cambiano.

Da queste parti hanno tirato i primi calci personaggi entrati poi a far parte del mondo professionistico, da Walter Ciappi a Fabrizio Calattini, da Berni a Rodriguez, da Alberto Pelagotti al compianto Riccardo Neri, oltre ai vari Puccioni, Ghizzani, Reali e Vincenzo Marino.

Per non parlare di quelli che da Castelfiorentino hanno spiccato il volo: Lamberto Piovanelli, Andrea Pepi, Luciano Spalletti, Jacopo Balestri. Una tradizione, quella di formare calciatori, che non conosce sosta e procede spedita, con il nostro ultimo gioiello, Tommaso Baldanzi, fresco di debutto in serie A con l’Empoli. Sempre da Empoli sono passati di recente anche Niki Agnorelli e Leandro Pratelli. E non è finita qui, perché molti altri giovani calciatori sono già in rampa di lancio dopo il passaggio al settore giovanile azzurro.

Anche a livello femminile l’attività del Castelfiorentino non è passata inosservata, ma vanta una importante tradizione, culminata negli anni ’90 con la vittoria di tre Campionati Regionali di Serie C, mentre oggi, con la sua attività giovanile, ha portato diverse nostre bambine nei Settori Giovanili delle squadre professionistiche.

E ricordatevi che i bambini e le bambine, da noi, sono TUTTI i benvenuti.

Fonte: Ufficio stampa Castelfiorentino United