Efficientamento impianti termici, a Empoli riapre il bando per gli incentivi

È stato riaperto il bando pubblico 2022 per l’erogazione dei contributi riservati a cittadini che abbiano diritto ad accedere ai bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, per la sostituzione/adeguamento di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile, con impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore.

Il Comune di Empoli intende con ogni azione possibile promuovere la riduzione del consumo di energia e della emissione di gas inquinanti e climalteranti.

I richiedenti possono presentare la domanda entro il primo dicembre 2022.

Modulistica, requisiti e consultazione del bando pubblico, sono reperibili sul sito internet istituzionale (QUI).

Potranno richiedere il contributo coloro che devono sostituire un impianto di climatizzazione ad uso civile, collocato all’interno dell’abitazione principale del responsabile dell’impianto che abbia più di quindici anni, vetustà attestata da apposita documentazione tecnica; che abbiano diritto ad accedere ai bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas, che abbiano un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 8.265,00 euro; abbiano almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e valore ISEE non superiore a 20.000 euro; siano titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.

I beneficiari del contributo non devono aver ricevuto altri contributi pubblici di enti locali per lo stesso impianto, né altre tipologie di incentivi statali, quali ad esempio le detrazioni fiscali e il conto termico. Sono ammessi a contributo esclusivamente i costi sostenuti successivamente primo gennaio 2021.

La richiesta del contributo potrà essere presentata a mano all’ufficio relazioni con il pubblico, in via del Papa, 41, nell’orario di apertura dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 18.30, il venerdì dalle 8 alle 13.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12; via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.empoli@postacert.toscana.it, utilizzando i moduli scaricabili dalla sezione apposita menzionata.

La misura del contributo è pari a 500 euro. Il fondo previsto è di 28.000 euro, di cui 23.000 trasferiti dalla Regione Toscana e 5.000 reperiti nel Bilancio Comunale.

I contributi oggetto del presente bando non sono cumulabili ad analoghi contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali, nazionali o locali.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa