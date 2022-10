Il Centro Interdipartimentale Nutrafood dell’Università di Pisa al Food&Wine Festival

Il Centro Interdipartimentale Nutrafood dell’Università di Pisa partecipa al Food&Wine Festival che si svolge in Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa dal 14 al 16 ottobre. Nello stand Nutrafood sarà possibile, giocando e divertendosi, acquisire le giuste informazioni per un acquisto ed un consumo più consapevoli e anche utili nozioni sulla salubrità e sicurezza degli alimenti. Durante tutta la durata della manifestazione, i ricercatori del Centro, coordinati dalla direttrice Lucia Guidi, daranno informazioni ed indicazioni sul cibo ed una dieta equilibrata, nonché sugli accorgimenti e le precauzioni da seguire per garantire la sicurezza (aspetti igienico-sanitari) degli alimenti. Gran parte delle attività sono organizzate sotto forma ludica come, ad esempio con il quiz “Impara e vinci con il Nutriquiz”. I vincitori riceveranno in omaggio un prodotto agroalimentare gentilmente offerto dagli espositori presenti in manifestazione. Ma sono moltissime le attività organizzate dal Centro Nutrafood, ecco l'elenco.

Microbi amici: i microbi non solo nemici ma anche amici quando utilizzati per la produzione di alimenti (Prof.ssa Monica Agnolucci, Dott.ssa Arianna Grassi e Prof.ssa Manuela Giovannetti; 14 ottobre ore 18.00-20.00).

Perché non mangiare gli insetti?: gli insetti possono essere utilizzati come alimento anche dall’uomo? (Dott. Simone Mancini; 15 ottobre ore 15.00-16.00 oppure 16 ottobre ore 15.00-16.00).

Il pesce viaggiatore e Il mare è servito: identificazione delle specie ittiche presenti nei nostri piatti (Dott.ssa Alice Giusti e Dott.ssa Lara Tinacci; 15 ottobre ore 16.00-17.00 oppure 16 ottobre ore 11.00-12.00)

MelaMangio: ti piacciono le mele che mangi?: ma sei proprio sicuro che acquisti la mela che preferisci? (Prof. Damiano Remorini; 15 ottobre ore 11.00-13.00).

Sicurezza in cucina? ....basta seguire dieci semplici regole" Siete sicuri di osservare in cucina tutte gli accorgimenti per la sicurezza alimentare? (Prof.ssa Roberta Nuvoloni;16 ottobre 15.30-16.30 oppure 17 ottobre ore 15.30-16.30)

Emozioni dal cibo: questionari ed esperienze guidate per sensibilizzare i consumatori per le emozioni del cibo (Prof.ssa Francesca Venturi e Prof.ssa Angela Zinnai, Dott.ssa Chiara Sanmartin, Dott.ssa Isabella Taglieri, Dott.ssa Monica Macaluso; 16 ottobre ore 16.00-17.00) .

Alimenti, giochiamoci la sicurezza!: varie tipologie di quiz relativi alle buone pratiche igieniche ed alla corretta manipolazione degli alimenti (Prof.ssa Alessandra Guidi, Dott.ssa Martina Sartoni, Dott.ssa Francesca Marconi; 15 ottobre ore 14.00-15.00 oppure 16 ottobre ore 17.00-18.00).

Il Pecorino Toscano: un Amico per il tuo cuore: assaggio di due tipologie di Pecorino Toscano DOP (Pecorino Toscano Classico e Pecorino Toscano “Amico del Cuore” (Prof. Giuseppe Conte e Dott.ssa Laura Casarosa; 15 ottobre ore 17.00-18.00).

Cibo e colori: possiamo associare i colori alla nostra salute? (Prof.ssa Lucia Guidi e Dott.ssa Costanza Ceccanti; 16 ottobre ore 18.00-19.00)

Link: https://pisafoodwinefestival.it/2022/la-salute-a-tavola/

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa