Il Palazzo Comunale di Livorno colorato di rosa per la Giornata Nazionale dedicata al tumore al seno

Il Palazzo Comunale, come ogni anno, si colorerà di rosa giovedì 13 ottobre, giornata internazionale dedicata al tumore al seno metastatico. Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno e l'Associazione Livorno Donna Salute e Cultura Onlus, attraverso la sua presidente Maria Rosaria Sponzilli, in collaborazione con il Comune di Livorno, ha scelto di ricordarlo anche quest’anno con il colore rosa, che è il simbolo della speranza e proprio per questo motivo scelto a rappresentare la lotta del tumore al seno.

Il numero di donne colpite dal carcinoma mammario è aumentato negli ultimi anni anche per l’estensione dei programmi di screening, che consentono di individuare i tumori in fase iniziale. E questo permette che la sopravvivenza a 5 anni dalla prima diagnosi sia dell'87 per cento. Si arriva al 92 per centro se si considerano solo le under 55.

Livorno Donna Salute e Cultura Onlus è un'associazione di volontariato nata nel 2004, persegue fini di solidarietà sociale, fornisce informazioni sulla prevenzione oncologica, sugli stili di vita e sulla salute in generale delle donne e sostegno psicologico in collaborazione con il Ce.ri.on (Centro di Riabilitazione Oncologico), con il quale condivide la sede operativa presso il Polo Oncologico dell'Ospedale di Livorno.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa