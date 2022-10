"Io sono. Tu sei. Noi mu6ei", tappa conclusiva nel centro di Empoli

Si concluderà domenica 16 ottobre 2022 il calendario "Io sono. Tu sei. Noi Mu6ei", promosso dai musei empolesi con l'associazione Abbracciami. Dalle 15.30 alle 19, il centro storico di Empoli ospiterà "La città che vorrei": si tratta di una inedita passeggiata nel centro storico pensata per guidare i partecipanti all'osservazione di dettagli e prospettive attraverso speciali cornici per condurli alla realizzazione della propria città ideale, dando libero spazio alla creatività e all’immaginazione.



E' questo il gran finale, ancora una volta nel segno dell'arte e dell'inclusione, del cartellone di iniziative che ha messo al centro visite museali accessibili a persone autistiche.

L'appuntamento conclusivo sarà dedicato alla memoria di Mirva FiorIni che, per anni, ha posto al centro della sua attività di educatrice l'educazione alle immagini e l'espressione artistica come veicoli privilegiati di inclusione. Per questo motivo, un gruppo di amici ha deciso di ricordarla rendendo possibile questa giornata che, come sarebbe piaciuto a Mirva, è frutto della condivisione di saperi ed esperienze.

Per informazioni e prenotazioni per partecipare all'evento è possibile chiamare lo 0571 76714 oppure scrivere alla mail empolimusei@comune.empoli.fi.it. Sono previsti due turni con inizio alle 15.30 e alle 197.30, della durata di circa un'ora e mezzo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa