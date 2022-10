Irregolarità nelle operazioni di taglio boschivo: multa e denuncia per una ditta

I carabinieri forestali di Palazzuolo Sul Senio hanno eseguito una serie di verifiche in località Faldo di Sotto, nel Comune di Marradi, per accertamenti in merito alla corretta esecuzione di un taglio boschivo, autorizzato in parte, con atto abilitativo dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Dalle attività investigative è emerso che tale intervento non aveva rispettato le prescrizioni poiché la ditta boschiva ha condotto e fatto condurre un taglio boschivo su una superficie di ettari 1,9 che per le caratteristiche riscontrate non si può classificare come taglio colturale e quindi ai sensi del Codice del Paesaggio necessitava dell’autorizzazione paesaggistica.

Inoltre ai sensi della legge forestale regionale, il taglio è da considerarsi eseguito in “difformità sostanziale”, intendendosi eseguito senza la prevista autorizzazione o dichiarazione su una superficie superiore ad un ettaro o su una superficie eccedente quella autorizzata o dichiarata di oltre un ettaro. Inoltre l’utilizzazione è stata eseguita in boschi di età inferiore rispetto al turno minimo prescritto.

I militari hanno dunque segnalato all’Autorità Giudiziaria il titolare della ditta boschiva per aver eseguito un intervento su un bene paesaggistico in difformità rispetto all’atto autorizzatorio e dunque in contrasto col Codice del Paesaggio, D. Lgs. n. 42 del 2004.

I Carabinieri forestali, in applicazione della legge regionale toscana, hanno anche determinato una sanzione amministrativa connessa al reato per un importo di 960 euro.