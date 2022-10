"La Lega ascolta la comunità di Fucecchio", via alla campagna post elezioni

"La Lega ascolta la Comunità di Fucecchio" è il titolo dell'iniziativa che la Sezione locale della Lega per Salvini Premier, guidata dal Segretario Marco Cordone, organizza per domani 12 ottobre dalle ore 8,45 alle ore 13 nella Città del Padule, in piazza XX settembre, all'ingresso del mercato settimanale, lato bar Giuliano, dove sarà allestita un'apposita postazione per l'ascolto dei cittadini.

In merito, il Segretario Cordone insieme ai Consiglieri del Direttivo comunale, Stefano Cartocci e Andrea Frino, dichiara: "Da ora in poi, cercheremo di svolgere al meglio, il nostro ruolo di corpo intermedio fra le Istituzioni e la cittadinanza; questo è il ruolo che una forza politica locale deve svolgere nell'interesse del popolo di Fucecchio".

Fonte: Lega per Salvini Premier - Sezione di Fucecchio