La Pubblica Assistenza Croce d'Oro festeggia i 120 anni: due giorni di celebrazioni

La Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Montespertoli ha organizzato per due giorni tante iniziative per festeggiare, insieme alla comunità montespertolese, questo momento solenne: una due giorni di concerti, cena del volontario al parco e di celebrazioni ufficiali in sala del Consiglio con le premiazioni dei volontari.

Sabato pomeriggio la sala consiliare era gremita di volontari, di tutte le età, e tanti venuti vestiti di arancione, l'attuale divisa che contraddistingue le pubbliche assistenze.

Un'emozionante video, creato con le foto dei tanti volontari del passato e del presente passati dall'associazione, ha aperto il pomeriggio proprio a testimonianza che la P.A. Croce d'Oro esiste solo grazie a tante persone che l'hanno fortemente voluta e che la continuano a portare avanti.

Il 5 maggio del 1982 è una data storica per Montespertoli grazie alla decisione di alcuni cittadini che, desiderosi di rispondere ad un bisogno della comunità e riprendendo in mano la storia dell'associazione nata nel 1902, rifondano quella associazione che noi oggi conosciamo e che negli anni è diventata un punto di riferimento e un capo saldo del paese.

Presenti all'evento, oltre ai tanti volontari, il Consigliere Regionale Enrico Sostegni, il Senatore Dario Parrini e l'ex Sindaco Luigi Nigi che ha raccontato come, nel lontano '82, si rifondò l'associazione.

Dopo la messa presso la chiesa di S. Andrea, sono stati inaugurati due nuovi mezzi per i servizi sociali acquistati grazie al lavoro dell'associazione e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Se il significato di associazione è un'"insieme di persone riunite, organizzate e operanti per il conseguimento di un fine comune" la Croce d'Oro porta avanti questo impegno dal 1902, tanti sono i volontari che negli anni hanno contribuito a rendere viva l'associazione per un fine comune. Proseguire il bene tramite un'associazione di solidarietà vuol dire aiutare gli altri ma anche se stessi e l'impegno e la fatica vengono sempre premiati. La P.A. Croce d'Oro è oggi una grande famiglia che lavora insieme, gomito a gomito, spalla a spalla, sostenendosi l'un l'altro.

"Ogni giorno servizi essenziali per la quotidianità di tanti montespertolesi vengono svolti grazie ad una preziosa opera di volontariato, questo non va mai dato per scontato. Invitiamo i montespertolesi a scoprire le attività dell'associazione entrando a farne parte in modo da allargare sempre di più la grande famiglia della Croce d'Oro." dichiarano congiuntamente il Presidente Mariano Falcini e il Sindaco Alessio Mugnaini.