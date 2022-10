Per Lucca Comics le scuole chiudono per 3 giorni

Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private su tutto il territorio comunale, e dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nei giorni di venerdì 28 ottobre, sabato 29 ottobre e lunedì 31 ottobre.

Il sindaco ha firmato oggi pomeriggio l'ordinanza che stabilisce le chiusure degli istituti scolastici in corrispondenza dei giorni di Lucca Comics and Games. Quest'anno infatti, il ritorno alla piena normalità dopo i due anni trascorsi di pandemia, porterà in città un grande afflusso di appassionati.Tenendo conto che al momento sono stati già venduti oltre 230.000 biglietti, è emersa la necessità di limitare quanto più possibile la circolazione dei veicoli, sia nel centro storico che nell'immediata periferia, maggiormente interessata dal flusso deivisitatori, sia in arrivo che in partenza, per ragioni di sicurezza e per ridurre situazioni di possibile congestione e criticità del traffico. L'amministrazione comunale ha avvertito preventivamente gli istituti scolastici della chiusura.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa