Pronto a partire il settore femminile Basket Castelfiorentino: nel weekend al via Serie C e Under 19

Sono ufficiali i calendari definitivi delle due formazioni femminili targate Basket Castelfiorentino, Serie C e Under 19, le cui gare interne si giocheranno al PalaGilardetti in via XXV Aprile. Entrambe sono attese da un esordio casalingo: la Serie C di coach Jacopo Giusti debutterà venerdì 14 ottobre alle ore 21 contro l’Affrico, mentre l’Under 19 di coach Mario Ferradini lunedì 17 alle 20.30 contro il Nico Basket.

LA FORMULA

Serie C

La prima fase è strutturata in due gironi composti da 6 squadre ciascuno, con gare di andata e ritorno. Al termine le squadre classificate ai primi quattro posti di ciascun girone saranno ammesse alla seconda fase per il Titolo, mentre le squadre classificate al 5° e 6° posto di ciascun girone saranno ammesse alla seconda fase di Classificazione. La seconda fase per il Titolo vedrà un unico girone composto da 8 squadre, con gare di andata e ritorno, al termine del quale le prime quattro saranno ammesse ai playoff, strutturati in due turni che decreteranno la squadra vincitrice del Titolo e promossa in serie B. La seconda fase di Classificazione vedrà invece un unico girone composto da 10 squadre (4 dalla serie C e 6 dalla Promozione), con gare di andata e ritorno, al termine del quale le squadre classificate ai primi due posti saranno ammesse alla Serie C mentre le altre saranno ammesse alla Promozione.

Under 19

Per il momento è stata comunicata soltanto al formula della prima fase, strutturata in un girone unico composto da 11 squadre, con gare di andata e ritorno. Le fasi successive saranno rese note in un secondo momento.

I calendari completi al seguente link http://www.abccastelfiorentino.it/femminile-serie-c-e-under-19-ai-nastri-di-partenza/.

Fonte: Abc Castelfiorentino