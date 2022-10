Università di Firenze, incontro con una delegazione di studenti iraniani in rettorato

Una delegazione di una ventina di studenti iraniani iscritti all'Ateneo ha incontrato in rettorato la professoressa Maria Paola Monaco, delegata all'inclusione dell’Università di Firenze.

L'iniziativa è stata l'occasione per ribadire la vicinanza della comunità universitaria fiorentina al popolo iraniano e il sostegno nei confronti di chi sta lottando, anche all'interno delle università, per la difesa dei diritti umani.

Durante l’incontro, a cui ha partecipato anche Mirella Loda, docente di Geografia e componente del tavolo sull’inclusione e la diversità di Unifi, Monaco ha annunciato che sarà organizzato in Ateneo un dibattito sul tema dei diritti civili in Iran.

“L’idea – ha spiegato la delegata – è di coinvolgere i nostri docenti per una riflessione su questo argomento in un incontro in diretta online che possa essere seguito da tutta la nostra comunità. Si tratta di un impegno che vogliamo assumere in collaborazione con altri attori istituzionali sensibili al dramma che sta vivendo questo Paese”.

All'indomani dell'uccisione di Masha Amini e di cinque altre donne a Teheran scese in piazza per denunciare le violenze subite, l'Ateneo aveva già espresso, insieme alla rete RUniPace, solidarietà e vicinanza alle studentesse e, più in generale, a tutte le donne iraniane e ai tanti giovani che stanno coraggiosamente protestando.

Fonte: Università degli Studi di Firenze