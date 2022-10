Viabilità, divieto di transito in un tratto di via Vecchia Fiorentina

Giovedì 13 ottobre, dalle 8.30 alle 16.30, in via Vecchia Fiorentina, all’altezza del numero civico 903, sarà in vigore il divieto di transito e di sosta su entrambi i lati della carreggiata, mentre i pedoni potranno camminare lungo un percorso protetto.

Il provvedimento è necessario per operazioni di riparazione di una perdita idrica da parte di Publiacqua.

Compatibilmente allo svolgimento dell’intervento, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, di emergenza e a quelli dei residenti della zona.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.