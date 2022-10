A Empoli una festa sul piacere del far filosofia

Provare il piacere del far filosofia anche attraversando i confini della letteratura, dell’arte, del teatro, tutti insieme in una mattinata dove la cultura sarà declinata nelle sue molteplici sfaccettature, toccando anche il teatro. È tutto pronto per l'edizione 2022 di Filofesta, in programma sabato 15 ottobre 2022, con il coordinamento e l'organizzazione scientifica del professor Alfonso Maurizio Iacono, docente di storia della filosofia dell'Università di Pisa e giurato del Premio Pozzale. Questa seconda edizione, promossa dal Comune di Empoli insieme al comitato organizzatore del Premio Letterario Pozzale - Luigi Russo, si svolgerà dalle 9.30 alle 13, nella Sala Il Momento, in via del Giglio 5 a Empoli.

Il tema ‘scelto’ quest’anno è il rapporto fra verità e finzione, affrontato da diversi punti di vista e con metodologie diverse dai relatori che dialogheranno con i ragazzi e il pubblico presente in platea e a distanza. Al momento sono già undici le classi delle scuole superiori di secondo grado che saranno presenti in sala, ma molte altre seguiranno l’evento in diretta streaming sulla pagina Youtube del Comune di Empoli @CittàdiEmpoli (questo il link https://youtu.be/Qj0UqlFoPBo). Una partecipazione che ben fotografa la voglia di cultura e di approfondire anche discipline soltanto apparentemente 'lontane'. La diretta streaming sarà trasmessa anche sulla pagina Facebook del Premio Pozzale @PremioPozzaleLuigiRusso e sulla pagina Facebook Comune di Empoli.

«Ci avviciniamo a questo evento con la consapevolezza che si tratta di una occasione per le scuole e non solo - sottolinea l'assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni - Le numerose adesioni, sia dal vivo che a distanza, degli istituti empolesi e non ci racconta l'attesa per una iniziativa che sa parlare di filosofia in maniera originale e vivace. Si tratta di un appuntamento in cui l'amministrazione comunale crede profondamente, un lavoro ben riuscito per il quale ringrazio il Comitato del Premio Pozzale, promotore di questo progetto, e tutti coloro che lo rendono possibile. Ci attende una mattinata formativa, di arricchimento umano prima ancora che culturale per gli studenti, per chi ama la filosofia e per tutti coloro che decideranno di fare tappa a Il Momento».

Con gli studenti, a teatro spazio anche al pubblico che si è già prenotato e a chi deciderà di farlo in questi ultimi giorni che ci dividono dall'iniziativa: per chi non volesse perdersi questa bella occasione di approfondimento, è possibile effettuare l'iscrizione scrivendo a biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure contattando il numero 0571 757840.

PROGRAMMA – La mattinata si aprirà coi saluti istituzionali. Oltre al direttore scientifico Alfonso Maurizio Iacono, gli interventi della mattinata saranno tenuti da Alessandra Fussi, professoressa di Filosofia morale dell’Università di Pisa, Giovanni Paoletti, professore di Storia della filosofia e presidente del corso di studi in Filosofia dell’Università di Pisa, e Renzo Boldrini, autore, regista, drammaturgo e attore, direttore artistico di Giallo Mare Minimal Teatro. Quest'ultimo realizzerà una attività performativa 'giocando' con il pubblico tra verità, illusione e finzione. Modererà l’incontro Matteo Bensi, presidente del comitato organizzatore del Premio Pozzale Luigi Russo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa