Adottare un sentiero nel Chianti: le pratiche virtuose a Barberino Tavarnelle

Sentiero del Chianti, avrò cura di te. Se c’è un luogo che ci sta particolarmente a cuore, un’area di bosco che ispira un’emozione, si lega ad un ricordo, regala armonia e benessere, si potrà renderlo un po' nostro. È l'iniziativa che il Comune lancia alla comunità, invitandola ad 'adottare' un angolo di natura tra i sei percorsi, identificati e tracciati in collaborazione con il CAI sezione Firenze, nell'ambito della nuova rete sentieristica di Barberino Tavarnelle, immersa nella natura incontaminata del Chianti. “Le azioni da compiere nella cura e nel rispetto dei percorsi rientrano nel quadro di una collaborazione virtuosa che implica responsabilità civica e partecipazione attiva - dichiara Tatiana Pistolesi, assessora al Turismo – chi adotta un sentiero si impegna a percorrerlo più volte all'anno, ad occuparsi della manutenzione e dello stato di salute, a verificare le condizioni di fruibilità, magari a seguito di particolari condizioni atmosferiche, e se necessario ad intervenire segnalando le problematiche riscontrate all’amministrazione comunale”.

I primi a farsi avanti come custodi dei sentieri di Barberino Tavarnelle sono stati i soci del Lions Club Barberino Tavarnelle, presieduto da Paolo Sardelli. Un'azione virtuosa che nasce dalla volontà di tutelare attivamente l'ambiente e lo sviluppo sostenibile del territorio. "Dopo aver adottato la pianta del maggiociondolo nell'area naturalistica di Badia a Passignano alcuni anni fa, dove ci siamo adoperati per realizzare anche un punto sosta, - dichiara Paolo Sardelli – abbiamo deciso di proseguire in questa direzione e attuare un'ulteriore opera di promozione e valorizzazione turistico-culturale del territorio facendo nostro uno dei sei sentieri individuati dal Comune, il numero 460, ovvero l'Anello del Guardingo Passignano, su cui interverremo con alcune attività di manutenzione in base alle esigenze che emergeranno lungo il tragitto".

"Rivolgo a tutti, scuole, associazioni, cittadini, l’invito ad adottare il sentiero che ci fa sentire a casa - aggiunge il sindaco David Baroncelli - l'itinerario di campagna, avvolto nell’abbraccio delle colline del Chianti Classico, che conosciamo approfonditamente per le passeggiate in solitaria e in compagnia, a due passi dalla nostra abitazione, potrà diventare concretamente uno spazio a noi 'vicino' , un luogo caro che stimola coinvolgimento, sviluppa senso di appartenenza e rispetto del bene pubblico, un’occasione per creare nuove alleanze che mettano al centro la tutela dell’ambiente”. Chiunque fosse interessato ad aderire all’iniziativa può contattare l’ufficio Promozione economica territoriale del Comune di Barberino Tavarnelle tel. 055 8052348.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino