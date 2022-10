Dalla famiglia di Mauro Boldrini una donazione per le classi fucecchiesi

Sabato 15 ottobre, in occasione del convegno su lavoro e sicurezza promosso dall'ANMIL provinciale di Firenze e dalla sezione di Fucecchio (dalle ore 9,30 alle 12 - Piazza XX Settembre, Fucecchio), la famiglia di Mauro Boldrini, musicista recentemente scomparso e molto conosciuto in città, donerà due assegni del valore di 250 euro ciascuno alle classi vincitrici del concorso "Diventa testimonial della sicurezza". La famiglia di Mauro, in memoria del congiunto venuto a mancare all'età di 66 anni, ha deciso di fare questa donazione di 500 euro e di supportare anche in futuro il progetto dell'ANMIL rivolto agli studenti.

"Mauro era un fucecchiese doc e fiero di esserlo - ricordano i suoi familiari - che teneva alla sua città, pertanto abbiamo deciso di appoggiare questo progetto rivolto alle scuole per promuovere un buon percorso formativo a tutti quei bambini che un domani saranno il nostro futuro".

La donazione e la premiazione delle classi vincitrici si inserirà nell'iniziativa che si terrà in occasione della 72esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, e che vedrà insieme all'ANMIL anche il Comune di Fucecchio, la Regione Toscana, l'INAIL e l'ASL Toscana Centro per parlare di sicurezza nei luoghi di lavoro e di come trasformare in un modo di vivere il valore della prevenzione.

Nell'occasione, al nuovo monumento ai Caduti sul Lavoro sarà apposta la targa dedicata a Luana D'Orazio, la giovane vittima di un incidente mortale che si verificò in una fabbrica di Montemurlo (PO) il 3 maggio 2021. Contestualmente si terranno la premiazione dei grandi invalidi, con la consegna di un attestato di merito e un assegno da parte dell'INAIL, e la performance degli studenti che hanno partecipato al progetto "Attention please", a cura del Teatrino dei Fondi.

Tra i partecipanti all'evento, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il senatore Dario Parrini, l'assessora regionale all'istruzione Alessandra Nardini, il consigliere regionale Enrico Sostegni, il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, la vicesindaca Emma Donnini, il presidente nazionale ANMIL Zoello Forni.