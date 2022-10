FdI Empolese Valdelsa alla Ceam: "Visite sempre molto gradite"

Fratelli d’Italia dell’Empolese-Valdelsa ha visitato Ceam Control Equipment. Il capogruppo, avvocato Andrea Poggianti, è stato ricevuto dal presidente, Simone Campinoti, che ha fatto visitare all’ospite la sede principale spiegando le attività che si svolgono all’interno.

"Come è noto la nostra azienda - spiega Campinoti - è democraticamente aperta a tutti coloro che, operando per il bene del territorio, sono interessati al nostro lavoro e desiderano venire a toccare con mano quello che facciamo da 57 anni. Oggi in azienda abbiamo la terza generazione e, nonostante i tempi siano sempre più difficili, proseguiamo con passione e buoni risultati il nostro lavoro. Questo grazie alla ricerca nella quale abbiamo sempre investito buona parte dei ricavi e che ci ha permesso di inventare brevetti e realizzare prodotti altamente innovativi e sempre in anticipo sul mercato. Grazie a questo oggi siamo presenti su tutti i mercati in competizione con le grandi multinazionali, permettendoci di crescere costantemente, aprendo nuove divisioni e nuove aziende e guardando al futuro con fiducia, nonostante un paese non sempre ospitale per le imprese come noi. Per questo – prosegue - abbiamo apprezzato molto che Andrea Poggianti abbia speso il proprio tempo per toccare con mano quello che da anni facciamo. Paradossalmente, mentre siamo molto conosciuti negli ambiti dove operiamo in eccellenza, Empoli è l’unico posto dove la maggior parte di chi ci circonda ignora quello che siamo divenuti ed il livello a cui operiamo. A causa proprio di questo standard elevato, siamo blindati da patti di riservatezza e non possiamo diffondere informazioni e immagini di quello che qui da noi è la normalità ma, nonostante questo, le visite sono sempre molto gradite".

