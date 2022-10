Fi-Pi-Li, tra Empoli e Montelupo ripartono i lavori: nuovo stop per Natale

La prossima settimana, il 17 ottobre 2022, riprenderanno i lavori sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, nel tratto compreso fra Montelupo Fiorentino e lo svincolo Empoli est. Lo ha deciso la Regione Toscana. Si tratta della terza fase del cantiere, in direzione Firenze, dal km 20 + 280 al km 22 + 180 per circa 1900 metri. Un intervento che, anche alla luce della presenza dei lavori per la sostituzione e il consolidamento del ponte sul torrente Orme, della conseguente interruzione del tracciato della SS Toscoromagnola e della necessaria viabilità alternativa predisposta, lascia prevedere la possibilità di importanti disagi alla circolazione. Per questo il Comune di Empoli è ormai da settimane impegnato in un dialogo serrato con la Regione e gli enti coinvolti nel cantiere. Non è stata accolta per motivi legati all'appalto la richiesta dell'amministrazione di rinviare la ripresa del cantiere, il cui avvio è stato comunque posticipato rispetto ai piani iniziali. Il Comune ha ottenuto la sospensione del cantiere in vista delle festività natalizie, momento in cui si prevede un maggior afflusso di utenti verso la città e ha chiesto anche con forza azioni che impediscano il deflusso dei veicoli che possano trovarsi in coda sulla strada di grande comunicazione sulla viabilità urbana, attraverso una intensificazione della comunicazione lungo il tracciato, già nei giorni precedenti l'avvio del cantiere, e la presenza di steward agli svincoli Empoli est ed Empoli Centro della Fi-Pi-Li così da disincentivare, in caso di code, l'accesso in città di auto e mezzi pesanti.

Nelle settimane scorse, la sindaca Brenda Barnini, aveva espresso la richiesta alla Regione Toscana di differire la ripresa dei lavori, esprimendo tutta la sua preoccupazione in merito alla contemporaneità dei due cantieri, uno sulla strada di grande comunicazione, l'altro su un'arteria viaria fondamentale per la città. E lo aveva fatto anche con una lettera inviata al presidente della Regione, Eugenio Giani, accompagnata da una relazione firmata dalla dirigente del settore Lavori pubblici e patrimonio, Roberta Scardigli, e dal comandante della polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Massimo Luschi. All'interno della relazione tecnica, si evidenziava fra l'altro come "la possibilità della chiusura anche di un solo piccolo tratto della Fi-Pi-Li con deviazione del traffico sulla SS67 nella zona di Empoli comporterebbe senza dubbio criticità e congestioni del traffico che la rete stradale della città non riuscirebbe in nessun modo a smaltire". Da qui la richiesta di "valutare qualsiasi forma di differimento della ripresa dei lavori sulla Fi-Pi-Li fino alla conclusione dell'intervento di realizzazione del nuovo impalcato del ponte sull'Orme".

Quanto auspicato e richiesto dall'amministrazione comunale non è stato del tutto accolto: il via ai lavori è stato fissato per il 17 ottobre, ma, grazie all'impegno serrato e alle richieste avanzate dal Comune, è stata ottenuta la sospensione dello stesso cantiere a partire dal 7 dicembre 2022, periodo natalizio nel quale si prevede un afflusso maggiore di utenti in città. Successivamente, il cantiere in Fi-Pi-Li riprenderà nel gennaio 2023, al termine dei lavori del ponte sull'Orme, come espressamente richiesto dal Comune.

Intanto, nei giorni scorsi l'amministrazione ha chiesto e ottenuto un incontro in Prefettura, avvenuto il 7 ottobre, per fare il punto con Regione, Città Metropolitana, Comune di Empoli, Comune di Montelupo Fiorentino, Avr, polizia stradale e polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. E' stato preso atto della complessità della gestione, individuando interventi per cercare di veicolare la comunicazione in maniera preventiva rispetto all'avvio del cantiere e in maniera puntuale durante i giorni dei lavori. E' stata richiesta l'installazione di pannelli mobili a messaggio variabile per veicolare le indicazioni utili ed è stata richiesta la presenza di steward agli svincoli empolesi che forniscano indicazioni agli utenti della strada e per disincentivare l'uscita dei mezzi dagli svincoli Empoli est e Centro. E' stato anche richiesto di segnalare attraverso pannelli e comunicazione mirata viabilità alternative, come l'Autostrada, a chi dalla Costa, quindi dalla zona di Pisa e Livorno, debba raggiungere Firenze o viceversa, evitando di percorrere la Fi-Pi-Li.

L'APPELLO - Alla luce di quanto emerso, l'amministrazione comunale ribadisce la preoccupazione espressa e chiede che venga effettuato un monitoraggio quotidiano di quelli che saranno i disagi. Chiede inoltre di impedire che i mezzi che potrebbero trovarsi in coda sulla Fi-Pi-Li escano dalla superstrada per incolonnarsi in centro città, così da evitare un ulteriore aggravio sulla viabilità urbana. L'invito ai cittadini empolesi è a non usufruire della Fi-Pi-Li per compiere spostamenti in area locale per non appesantire la viabilità nei pressi del cantiere sulla strada di grande comunicazione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa