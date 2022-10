Lancia palline metalliche con la fionda e danneggia un furgone, denunciato 77enne

Ha lanciato dei pallini metallici con una fionda e ha danneggiato un furgone, provocando una lite. Un 77enne è stato denunciato a Firenze, nel quartiere di Novoli.

Martedì 11 ottobre i carabinieri sono intervenuti per una lite tra condomini in via Toselli. Tutto era nato poco prima: qualcuno, inizialmente non meglio identificato, aveva infranto il vetro di un mezzo con una pallina metallica, scagliata con una fionda.

I carabinieri hanno indagato e trovato due palline metalliche. Le indagini si sono concentrate su un 77enne, coinvolto nella lite. Questi in casa aveva degli oggetti identici a quelli usati per rompere il finestrino del furgone. Inoltre aveva nella sua abitazione una fionda. Per questo il 77enne è stato denunciato.