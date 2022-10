Furti nei ristoranti di San Vincenzo, denunciato sessantenne

Un sessantenne è stato denunciato per una serie di furti in alcuni locali di San Vincenzo, in provincia di Livorno. L'uomo, residente in Lunigiana, era già noto per reati simili, è tornato a colpire tra il 6 e il 7 ottobre.

I carabinieri hanno fatto partire subito le indagini. Hanno acquisito le immagini della videosorveglianza di uno dei ristoranti colpiti, nel video si notava il volto del ladro. In poche ore è arrivata l'identificazione completa dell'uomo, rintracciato e denunciato mentre era alla stazione.