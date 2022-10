Camion in fiamme nella notte nel parcheggio esterno del 'Coppone'

Un camion ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto nel parcheggio esterno del Centro*Empoli di via San Mamante la scorsa notte. I vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti attorno alla mezzanotte per la segnalazione dell'incendio. Il rogo è stato domato in poco tempo ma il mezzo è rimasto carbonizzato.

L'area del parcheggio, utilizzata nei mesi della pandemia come postazione drive through per i tamponi covid, è balzata tristemente alle cronache locali per il rinvenimento di un uomo morto all'interno della sua roulotte parcheggiata lì. La zona è da anni ricovero di camper, roulotte e mezzi abbandonati. Non è chiaro se il camion che ha preso fuoco fosse abbandonato o in funzione, come non è chiara l'origine delle fiamme, se dolosa o accidentale.