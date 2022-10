Io non rischio, come ridurre il rischio alluvioni a Fucecchio

Il 15 e 16 ottobre, in contemporanea con le altre città italiane, anche FUCECCHIO partecipa alla campagna “Io non rischio”. Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio ALLUVIONE, l’appuntamento è in Piazza Pertini (parcheggio adiacente Coop) a Fucecchio. Questi gli orari: sabato 15 dalle 9 alle 18 e domenica 16 dalle 9 alle 16.

Oltre al punto informativo, anche quest’anno i volontari invitano la cittadinanza fucecchiese e non ad un appuntamento speciale: verrà allestito un gazebo informativo dove i Volontari della Pubblica Assistenza di Fucecchio comunicheranno le Buone Pratiche di Protezione Civile, verrà anche trasmessa una diretta social dalla pagina ufficiale facebook di Io Non Richio Fucecchio https://www.facebook.com/IoNonRischio.Fucecchio

#iononrischio2022

Una due giorni che ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile accrescendo al contempo la consapevolezza dei rischi naturali presenti sul nostro territorio. Fondamentale per la Campagna è il ruolo attivo dei cittadini che potranno informarsi e confrontarsi nelle piazze, fisiche e digitali, con l’ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming sui social media. Una importante occasione per fornire spunti e approfondimenti sui rischi e sui comportamenti utili da adottare per proteggere se stessi e l’ambiente in cui si vive.

A livello nazionale “Io non rischio” si svolgerà in circa 600 Comuni e vedrà l’impegno di 8400 volontarie e volontari appartenenti a oltre 770 realtà associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e associazioni locali di tutte le regioni d’Italia.

“Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.