La lezione di Aquino su Larciani tra Montopoli e Fucecchio

Una lezione sul pittore Giovanni Larciani che ha colpito ed emozionato i tanti presenti nella splendida location del convento dei Frati Minori di San Romano: venerdì, nella sala medicea del convento, la storica dell’arte Lucia Aquino ha offerto alla platea un lungo e approfondito excursus su Giovanni Larciani, “pittore eccentrico fra Montopoli e Fucecchio”.

Un’iniziativa voluta da Arco di Castruccio - in collaborazione col Centro Studi Tardo Medioevo - e coordinata dell’ex direttore degli Uffizi Antonio Natali, ora consulente artistico dell’associazione montopolese presieduta dalla professoressa Isabella Gagliardi.

A fare i saluti – oltre a Gagliardi – il coordinatore dell’Arco Marzio Gabbanini, il vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca, il vicepresidente della Fondazione CRSM Giovanni Urti e Alessandro Varallo, assessore del Comune di Montopoli.

Una lezione di due su Giovanni Larciani, noto anche come “Maestro dei paesaggi Kress”, attivo in area fiorentina nella prima metà del XVI secolo. Una sua opera, una “Sacra famiglia e quattro santi”, si trova nel Museo civico e diocesano di Fucecchio. Un’altra, invece, si trova proprio nel convento che ha ospitato l’intervento di Lucia Aquino, che si inserisce come secondo dei cinque incontri promossi da Natali, nati con la volontà di focalizzarsi sulle bellezze (spesso nascoste) dell’arte locale.

Il resto del programma è così composto: 28 ottobre 2022, San Miniato, relatore Andrea Baldinotti, " Quella luce là in fondo", la Toscana dei Fratelli Taviani.; 11 Novembre 2022, ore 18,00, San Miniato, relatrice Nicoletta Pons, titolo " Il Maestro di San Miniato".

Chiude proprio Natali, il 3 dicembre 2022 alle 18 a San Romano con “il territorio e i musei". Tutte le iniziative sono possibili grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, degli altri sponsor e ovviamente dei volontari e dei consiglieri dell’associazione culturale montopolese.

Fonte: Associazione Arco di Castruccio - Ufficio stampa