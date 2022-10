Liceo a indirizzo sportivo, l'inaugurazione con l'olimpionico Sanzo

Alla presenza dell’olimpionico Salvatore Sanzo, membro del Consiglio Nazionale del Coni, è stato inaugurato l’anno scolastico del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo dell’I.I.S.S. Pesenti di Cascina. Davanti agli studenti delle classi prime, nella sala piccola della Città del Teatro, Sanzo ha invitato ragazzi e ragazze a dare il meglio di se stessi in questi cinque anni.

“Ci tenevo molto ad essere presente non solo per un saluto ma soprattutto per provare a farvi capire quanto sia importante un liceo come questo – ha detto il plurimedagliato Sanzo, dirigente della società pubblica ‘Sport e Salute SpA’ –. Molti anni fa mi sono tolto tante soddisfazioni sportive, ma di pari passo ho sempre studiato per coniugare le due cose. Lo sport è importante per la salute e il benessere: non ponetevi solo l’obiettivo della vittorie, che pure è un elemento significativo, ma che non deve essere quello principale. Non credete mai a chi dice ‘o studi o fai sport’: non è assolutamente così, si possono portare avanti e bene le due attività con applicazione quotidiana. Ringrazio il liceo cascinese e l’amministrazione comunale per quello che stanno facendo”.

A fare gli onori di casa è stata Ivana Carmen Katy Savino, dirigente scolastico dell’Istituto Pesenti, che oltre a ringraziare le istituzioni ha donato ai presenti i kit con le divise del Pesenti, realizzate per tutti i ragazzi grazie al contributo della Banca di Pescia e Cascina.

“Una simile apertura di anno scolastico con un olimpionico come Sanzo è un vanto per il liceo sportivo Pesenti – ha aggiunto poi il sindaco di Cascina Michelangelo Betti –. Il nostro è stato il primo liceo in Italia a dotarsi dell’indirizzo sportivo, è il più partecipato e mette al centro lo sport in senso polifunzionale. L’attività fisica si lega infatti allo star bene, aiuta a sviluppare il senso di comunità e di mettersi in relazione con altre comunità. Nello sport come nella vita ci sono tante partite da giocare: alcune le vinci, altre le perdi, ma qui impari anche l’educazione alla sconfitta, insegna a ripartire dopo un insuccesso”.

Cristina Bibolotti, consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica, ha portato i saluti del presidente Massimiliano Angori. “Il Pesenti è un fiore all’occhiello della nostra provincia e quando nacque l’indirizzo sportivo ci fu un grande clamore a livello nazionale. Lo sport e la cultura possono e devono andare di pari passo: come ci insegnano i latini, ‘mens sana in corpore sano’. Siete veramente bellissimi con queste divise e con questo entusiasmo. Sanzo dovrebbe essere un modello da seguire per voi: eravamo al liceo insieme e vi assicuro che era noto non solo per i meriti sportivi ma anche per quelli scolastici”.

La parola è quindi passata ad Antonio Doveri, vicedirettore della Banca di Pescia e Cascina. “Inizia un nuovo anno scolastico – ha detto – e tutto fa pensare alla fatica dello studiare. Ma la scuola è anche un luogo di aggregazione, dove si cresce e si fanno scelte che portano a maturare. Per questo rivolgo un augurio a tutto il corpo docente e a voi ragazzi e ragazze”.

A chiudere l’incontro sono stati gli assessori Francesca Mori (sport) e Claudio Loconsole (istruzione). “Inizia per voi un percorso – ha sottolineato Francesca Mori –: incontrerete altre persone che magari vi accompagneranno per tutta la vita. La scuola è un’opportunità per crescere e imparare: non tutti diventerete campioni, magari qualcuno farà il dirigente sportivo, il procuratore oppure sceglierà strade completamente diverse. Lasciatevi aperte ogni possibilità, vivete questa esperienza al massimo e cercate di cogliere al meglio le opportunità che questa scuola vi offre”. “Il liceo sportivo riconosce lo sport come materia alla pari con tutte le altre – ha concluso Loconsole –. Alla fine di questo percorso, avrete tutta la vita davanti, ma è ora che si piantano i semi del futuro e ve lo ritroverete in futuro: siate i protagonisti della vostra vita”.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa