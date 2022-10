Nei giorni 8 e 9 ottobre si è tenuto a Viterbo il Congresso Nazionale della PROCIV-Arci per il rinnovo delle cariche elettive dell’associazione, tra gli 11 Consiglieri eletti è rientrato Marco Cappellini, presidente della sezione di Castelfiorentino della PROCIV-Arci.

"Arriva così una soddisfazione per Marco, ma anche per tutti i nostri volontari", ci dice Lorenzo Cini, Segretario dell’associazione castellana: "Gli auguri vanno in primis a Marco per il grande risultato ottenuto è motivo di grande soddisfazione per tutti i nostri volontari, a dimostrazione del grande lavoro fatto a Castelfiorentino ma anche al di fuori, in Toscana, ma anche a livello nazionale".

Marco Cappellini insieme a Mario Roni della PROCIV UCS Alpi Apuane andrà a rappresentare i gruppi Toscana della nostra associazione.

Cappellini è così al terzo mandato come Consigliere Nazionale, aveva ricoperto nell’ultimo mandato il ruolo di Tesoriere Nazionale, adesso si metterà come sempre a disposizione del nuovo Presidente Nazionale pronto a portare avanti questa nuova avventura.

"Ci tengo - continua Cini - a riportare le parole che Marco ha scritto ai volontari, 'Grazie a tutti, è una soddisfazione per me ma il risultato è di tutti voi volontari, che durante le emergenze avete portato la nostra sezione di Castelfiorentino all’attenzione di tanti, dimostrando serietà e grande disponibilità nel gestire qualunque problematica si sia presentata davanti. Un risultato collettivo di tutto il nostro gruppo'".

Nel suo intervento come Consigliere uscente, Marco ha parlato del ruolo che la protezione civile può avere nei confronti dei giovani e degli adolescenti, delle nuove generazioni, dell’accoglienza e del dare loro obiettivi e percorsi “sani” e sicuri, ha parlato di devianza, abbandono scolastico, problematiche giovanili.

Tutte tematiche che possono sembrare lontane dal mondo della protezione civile, ma sono invece molto vicine poiché parliamo delle giovani generazioni come i cittadini del domani, di coloro che dovranno portare avanti ideali ed obiettivi, un riprese più ad ampio raggio dell’importanza che il terzo settore, il volontariato ha nel nostro Paese, punto già messo in evidenza anche dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Queste sono tematiche che Marco ha da sempre portato avanti, anche combattendo con concezioni opposte che non vedevano di buon occhio ragazzi giovani nei ranghi della protezione civile, e che alla fine ha dato i frutti che penso tutti i cittadini hanno davanti quando intervengono le squadre della protezione civile dove, nei casi permessi, i giovanissimi sono sempre numerosi e presenti perchè fulcro e futuro dell’associazione nonché futuri cittadini del domani.

Un grande in bocca al lupo a Massimo, a Mario Roni ed a tutti i Consiglieri eletti per i prossimi impegni che avranno nel far crescere sempre la nostra famiglia PROCIV-Arci.