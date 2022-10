Mense a Fucecchio, Picchianti (FdI): "Alimenti poco cotti e sconditi"

Ci arrivano segnalazioni a riguardo dei pasti serviti nelle nostre scuole. Già dalle prime settimane di lezione, nonostante alcune ripetute richieste da parte dei genitori anche nello scorso anno scolastico, si registrano mancanza di varietà nell'alimentazione, mancanza di rotazione del menù dei ragazzi e un continuo ripetersi di alimenti poco cotti e poco o per niente conditi. La problematica va al di là del semplice gusto personale dei nostri bambini, ma va ad inficiare in un momento, quello del pasto, che specialmente in contesto scolastico, rappresenta anche un momento di condivisione e socialità. Vanno tenute in dovuta considerazione le esigenze materiali di alimentazione, ma anche quelle educative di bambini e docenti che si trovano a dover affrontare le già faticose ore di lezione pomeridiane senza un soddisfacente pasto.

Porzioni più appetibili ridurrebbero anche gli sprechi a fronte di tariffe sicuramente non competitive rispetto a quelle di alcuni comuni vicini.

Chiediamo che che il Comune riunisca quanto prima la commissione mensa e si faccia subito carico di un'attenta vigilanza nei confronti di Fucecchio Servizi per agevolare il lavoro di tanti validi addetti nell'interesse di coloro che nella scuola ci studiano o ci lavorano.



Vittorio Picchianti - Coordinatore Fratelli d'Italia Fucecchio