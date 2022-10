Trovato 45enne senza vita in casa, tragedia a Ponte a Elsa

Un uomo di 45 anni è stato trovato senza vita nella sua casa di Ponte a Elsa, frazione di Empoli, nella notte di ieri. Sono stati allertati i vigili del fuoco di Terrafino perché non apriva la porta e dopo essere entrati in casa i sanitari inviati dal 118 hanno scoperto il terribile fatto. La polizia di Empoli è stata chiamata a intervenire per i rilievi, ma con l'aiuto del medico è stato accertato che la scomparsa è avvenuta per cause naturali. Il pm di turno non ha disposto l'autopsia per cui la salma è stata restituita alla famiglia per poter celebrare i funerali.